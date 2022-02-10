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Общество10 февраля 2022 11:57

В селе под Нижним Тагилом появится новый мост за 96 миллионов рублей

Путепровод возведут уже к сентябрю этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В селе Серебрянка под Нижним Тагилом постоят новый мост за 96 миллионов рублей, по задумке властей он свяжет отдаленные деревни с большим городом. Прежний путепровод был построен еще в 70-х годах прошлого века и за время продолжительной эксплуатации пришел в негодность.

- В настоящее время строители проводят буровые работы под заливку оснований свай и установку опор моста. Все работы должны завершиться 20 сентября этого года. Новое инженерное сооружение длинной 80 метров будет иметь две полосы движения и асфальтобетонное покрытие, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Известно, что в населенных пунктах Верхняя Ослянка, Заречная и Нижняя Ослянка, которые будут соединены с Нижним Тагилом, проживают на постоянной основе более 700 человек, а в летний период это цифра многократно увеличивается из-за потока отдыхающих и туристов.