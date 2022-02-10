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Происшествия10 февраля 2022 11:55

Врачи рассказали о самочувствии молодой мамы, выпавшей из окна роддома в Первоуральске

Медики пока не делают долгосрочных прогнозов
Константин ПУЛОВ
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Женщина находится в палате реанимации

Женщина находится в палате реанимации

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи рассказали о состоянии молодой мамы, которая несколько дней назад родила малыша, а перед выпиской выпала из окна пятого этажа в Первоуральске.

- В этой ситуации невозможно дать прогнозы, в любой момент всё может закончиться или стать лучше, - рассказал источник Е1 в медицинских кругах. Женщину переправили на вертолетом санавиации в Екатеринбург.

У молодой женщины множественные переломы, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Малыш родился здоровым.