Врачи рассказали о самочувствии молодой мамы, выпавшей из окна роддома в Первоуральске

Женщина находится в палате реанимации Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи рассказали о состоянии молодой мамы, которая несколько дней назад родила малыша, а перед выпиской выпала из окна пятого этажа в Первоуральске.

- В этой ситуации невозможно дать прогнозы, в любой момент всё может закончиться или стать лучше, - рассказал источник Е1 в медицинских кругах. Женщину переправили на вертолетом санавиации в Екатеринбург.

У молодой женщины множественные переломы, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Малыш родился здоровым.