Мошенники под видом «Газпрома» похитили у свердловчан уже 25 млн рублей

Часто под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, скрываются мошенники, которые хотят завладеть чужими деньгами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появился новый способ мошенничества. Аферисты обманывают уральцев под видом инвестиций в «Газпром». Они уже похитили у жителей региона 25 миллионов рублей, сообщает начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

- Жертвами такого рода преступлений, судя по статистике ОВД, становятся люди в возрасте от 31 до 66 лет. Именно в этот период своей жизни граждане наиболее активно стремятся найти способ дополнительного заработка, - говорится в сообщении.

Полиция призывает уральцев тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать сбережения. Часто под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, скрываются мошенники.

Например, двое свердловчан рассказали, что наткнулись в интернете на рекламу инвестиционных программ, названия которых созвучны с проектами группы «Газпром». 43-летний мастер крупного металлургического предприятия из Серова и 45-летний машинист РЖД из Каменска-Уральского перешли по указанным ссылкам и ввели свои личные данные.

После этого с ними связались «эксперты», которые убедили уральцев установить на телефоны программы и зарегистрироваться на биржевых платформах. Затем мужчины должны были перечислить определенное количество денег на счета аферистов.

После нескольких манипуляций свердловчане увидели, что их доход сильно вырос, и захотели вывести виртуальные деньги. Однако для вывода денег им нужно было еще раз заплатить. С мастера потребовали 25 тысяч долларов, а с машиниста – больше миллиона рублей. Тогда они поняли, что их обманули. Всего два уральца потеряли около двух миллионов рублей. В полиции завели уголовные дела по этим фактам.