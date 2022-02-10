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Общество10 февраля 2022 11:35

Жители Академического заметили дикую косулю возле домов

Камеры видеонаблюдения успели заснять животное
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Специалисты отметили, что эти звери частенько выбираются на территорию человека

Специалисты отметили, что эти звери частенько выбираются на территорию человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Академического района Екатеринбурга заметили необычного соседа около своих домов. К жилым многоэтажкам вышла дикая косуля, ее заметили по адресу Краснолесья, 125, а камеры видеонаблюдения даже успели заснять, как животное прогуливается между деревьев.

- В региональном Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира жителей просят не подходить близко к дикому животному, чтобы не напугать. От испуга рогатая может выбежать на проезжую часть и травмироваться, - отметили в своем Instagram УК «Академический».

Специалисты отметили, что эти звери частенько выбираются на территорию человека в поисках пропитания, они добавили, что, скорее всего, косуля после небольшого перекуса вернулась в лес. На адрес отправили инспектора, чтобы он по возможности осмотрел животное.