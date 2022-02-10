«Привет, терминал!»: Пассажиры высоко оценили скорость, точность и удобство справочного видеосервиса на вокзалах СвЖД

Видеотерминал на вокзале. Фото из архива РЖД

Сейчас на магистрали установлено 17 таких устройств: по три на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и по одному на вокзалах Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Тобольск, Нижневартовск, Пыть-Ях.

Справочные видеотерминалы, которые пришли на смену традиционным справочным бюро, помогают пассажирам оперативно получить ответ на любой интересующий вопрос о движении поездов и работе вокзальных комплексов. Воспользоваться справочной системой можно как самостоятельно, через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, так и связавшись с оператором по видеосвязи. Подробную консультацию в режиме реального времени специалисты кол-центра могут дать на русском и английском языках. Сервис работает круглосуточно.

Видеотерминал на вокзале. Фото из архива РЖД

В первые три месяца пользователи чаще всего уточняли у операторов расписание поездов (это 22% от общего числа звонков), на втором месте вопросы о наличии и стоимости билетов, на третьем – путь отправления или прибытия поезда. Обращаются пассажиры Свердловской железной дороги в кол-центр и с нестандартными запросами. Например, интересуются, сколько километров между городами или станциями; просят пожелать счастливого пути.

В конце прошлого года в терминалах появилась возможность связи с сурдопереводчиком, благодаря чему квалифицированную консультацию получили более 20 пассажиров с нарушениями слуха. Один из самых популярных запросов у этой категории граждан – помощь в переводе нужного вопроса с языка жестов сотруднику вокзала или служб безопасности.

В течение 2022 года планируется оснастить интерактивными справочными видеотерминалами все крупные вокзалы магистрали.