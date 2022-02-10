На Урале пьяному водителю Lexus, из-за которого погибли две женщины, смягчили приговор

Суд учел добровольное оказание Бачуриным финансовой помощи потерпевшим Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Бачурина, из-за которого в ДТП погибли две женщины, приговоренного по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ Октябрьским судом к пяти годам лишения свободы исправительной колонии общего режима.

- Свердловский областной суд изменил приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга, признав смягчающим наказание обстоятельством нарушение пешеходом Правил дорожного движения. Также суд учел добровольное оказание Бачуриным финансовой помощи потерпевшим, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Суд смягчил основное наказание Александру Бачурину до 4 лет 9 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Напомним, ДТП произошло 8 марта 2020 года на перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Пьяный Александр Бачурин вместе со своей подругой возвращался из караоке-бара на Lexus. Автомобиль двигался со скоростью около 90 км/час и при повороте с улицы Куйбышева сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. После этого машина налетела на бордюр, врезалась в столб и загорелась. Александра вытащили из машины очевидцы. Его пассажирка и пешеход погибли.