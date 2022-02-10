Летом из «Кольцово» запустят новые рейсы в три российских города

В Иркутск самолеты начнут летать со 2 июня, в Улан-Удэ с 5 июня по воскресеньям, а в Читу с 3 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года из Екатеринбурга запустят три новых рейса в Иркутск, Улан-Удэ и Читу. Их будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщает аэропорт «Кольцово».

- Рейсы в Иркутск будут выполняться на российских региональных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Улан-Удэ и Читу – на самолетах Airbus 320 вместимостью 180 кресел, - говорится в сообщении.

В Иркутск самолеты начнут летать со 2 июня по вторникам, четвергам и субботам. В Улан-Удэ рейсы начнут выполнять с 5 июня по воскресеньям, а в Читу с 3 июня по понедельникам и пятницам.

Сейчас Red Wings летает из Екатеринбурга в Иркутск с пересадкой в Омске, а в Улан-Удэ – с пересадкой в Томске.

Ранее станет известно, что в конце февраля казахстанский лоукостер FlyArystan запустит новые рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан и Алма-Ату. Полеты в Алма-Ату запланированы с 24 февраля один раз в неделю по четвергам. В Нур-Султан самолеты начнут летать с 26 февраля. Полеты будут выполняться по субботам.