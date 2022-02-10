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Здоровье10 февраля 2022 9:14

В Свердловской области за сутки коронавирус обнаружили у 5 510 человек

Количество заболевших начало снижаться
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 268 517 человек

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 268 517 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 10 февраля 2022 года коронавирусом заболели 5 510 человека, из которых 1313 случаев приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые заболевшие COVID-19 зафиксированы в Богдановиче, Дегтярске, Ирбите, Карпинске, Нижнем Тагиле, Серове, Североуральске, Реже, Качканаре, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 268 517 человек, из которых 199 189 – выздоровели. За сутки из больниц выписали 835 человек.

Сейчас из тех, кто находится в больницах с подтвержденным коронавирусом состояние 466 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 250 из них размещены в палатах реанимации, 167 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки скончались 11 человек заболевших коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 107 человек.