«Хороший старт» – высокий доход: УБРиР улучшил условия по вкладу

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С 10 февраля клиент сможет получить максимальную доходность 9% годовых на протяжении всего срока действия этого сберегательного продукта (ранее только в период с 91 по 180 день).

«Для клиентов «Хороший старт» — удобный вклад, который позволяет получить высокий доход за 6 месяцев без дополнительных условий. Его можно открыть в мобильном банке, а проценты капитализировать: присоединять к начальной сумме вклада или получать их на карту и тратить», — отметил Евгений Вяткин, управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР.

Евгений Вяткий также отметил, что «Хороший старт» — один из востребованных вкладов в банке: в декабре прошлого года количество оформленных договоров в два раза превысило плановые показатели, в январе 2022 года активность клиентов сохранилась.

Оформить продукт могут клиенты, у которых на 20 декабря 2021 года не было действующего срочного вклада в банке.