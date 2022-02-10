Пьяный уралец пытался дать взятку инспекторам в селе Мариинск

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе рейда в уральском селе Мариинск инспекторы ГИБДД Ревды остановили 56-летнего мужчину за рулем «ВАЗ-2115». У полицейских возникло подозрение, что он нетрезв. В патрульной машине водитель попробовал дать взятку в 10 тысяч рублей, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за нетрезвое вождение. Полицейские предупредили водителя об ответственности, предусмотренной за дачу взятки должностному лицу, но это его не остановило, он продолжил настаивать, чтобы автоинспекторы отпустили его за вознаграждение, - говорится в сообщении.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. Факт дачи взятки оформили. При освидетельствовании опьянение у 56-летнего водителя подтвердилось.

На мужчину составили административный протокол за нетрезвое вождение. За это ему грозит крупный штраф и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Помимо этого, на него завели уголовное дело за мелкое взяточничество. По этой статье ему может грозить штраф до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет.