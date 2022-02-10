В мэрии Екатеринбурга рассказали о работе пересадочного тарифа на общественном транспорте при оплате наличными

Пересадочный тариф не будет действовать при оплате наличными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 11 февраля, в Екатеринбурге изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поездка за наличные будет стоить 32 рубля в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро. При этом в городе пересмотрели тарифы для проезда по Е-карте. В режиме «электронного кошелька» одна поездка будет стоить 30 рублей. При этом в режиме электронного пересадочного проездного билета будет два варианта. Первый – тариф на пересадку в течение 30 минут на автобусе, трамвае и троллейбусе, при котором стоимость одной поездки составит 32 рубля. Второй – тариф на пересадки в течение 60 минут, включающий еще и метро. Одна поездка по нему обойдется в 62 рубля. При этом в мэрии сегодня, 10 февраля, объяснили, можно ли будет воспользоваться таким тарифом при оплате наличными.

- Пересадочный тариф не будет работать при оплате наличными, - сказал Николай Вахлов, заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга. – Дело в том, что нам нужно отслеживать время, когда человек сел на транспорт и сколько минут он едет. Реализовать такое можно только с помощью электронных кошельков – с помощью Е-карты.

Добавим также, что с 1 марта в Екатеринбурге начнут работу единые электронные проездные билеты на все четыре вида общественного транспорта. Но купить их можно будет уже с 15 февраля.