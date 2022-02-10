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Общество10 февраля 2022 7:58

Почти половина пар Екатеринбурга готовят на кухне вместе

Но все-таки чаще приготовлением блюд занимаются женщины
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Жители Екатеринбурга любят готовить вместе

Жители Екатеринбурга любят готовить вместе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина пар в Екатеринбурге готовят на кухне еду вместе. По данным онлайн-ритейлера «Самокат», которые приводит ИА «Уральский меридиан», совместным приготовлением пищи занимаются 43% пар, из которых 6% проводят за совместной готовкой досуг.

По итогам опроса оказалось, что постоянно для своей второй половинки еду готовят 48% мужчин и 88% женщин. Каждый день готовят на кухне половина жителей Екатеринбурга, а заказывает еду лишь 10% респондентов.

Для 8% опрошенных жителей Екатеринбурга важны кулинарные способности партнера, а четверть горожан спорили со второй половиной по поводу приготовления пищи.

Опрос провели среди 1493 жителей разных городов России.