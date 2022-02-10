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Происшествия10 февраля 2022 7:40

На Урале женщину отправили в колонию за неуплату алиментов трем детям

Она задолжала больше 100 тысяч рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Всего она задолжала больше 100 тысяч.

Всего она задолжала больше 100 тысяч.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободо-Турминском районе Свердловской области местная жительница три месяца не оплачивала алименты трем своим детям и была приговорена судом к реальному сроку. Всего она задолжала больше 100 тысяч.

- Осужденная в июне 2021 года привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов) и ей назначалось административное наказание в виде обязательных работ, однако она должных выводов для себя не сделала и продолжила уклоняться от уплаты алиментов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Более того, в декабре 2020 года она обвинялась по ч. 1 ст. 157 УК РФ и была приговорена к исправительным работа, от которых уклонялась. Из-за этого в июне это наказание заменили и приговорили ее к колонии поселения, куда она должна была приехать самостоятельно, но так этого и не сделала.

Туринский районный суд назначил виновной наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, взяв ее под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу женщина будет направлена в колонию-поселение под конвоем.