В Артемовском рядом с памятником-ансамблем похитили 8 урн

Полицию попросили помочь в розыске урн Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 февраля жители города Артемовский Свердловской области обнаружили кражу восьми урн, которые были расположены рядом с памятником-ансамблем железнодорожникам и выпускникам школы № 56. Объект расположен возле этой самой школы по улице Свободы.

О пропаже урн бдительные горожане оперативно сообщили в полицию Артемовского. Теперь стражи порядка ведут розыск нарушителей закона.

Напомним, что сам памятник появился возле школы в 1966 году, урны обновили несколько лет назад.