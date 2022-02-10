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Происшествия10 февраля 2022 7:29

В Артемовском рядом с памятником-ансамблем похитили 8 урн

Полицию попросили подключиться к розыску нарушителей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Полицию попросили помочь в розыске урн

Полицию попросили помочь в розыске урн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 февраля жители города Артемовский Свердловской области обнаружили кражу восьми урн, которые были расположены рядом с памятником-ансамблем железнодорожникам и выпускникам школы № 56. Объект расположен возле этой самой школы по улице Свободы.

О пропаже урн бдительные горожане оперативно сообщили в полицию Артемовского. Теперь стражи порядка ведут розыск нарушителей закона.

Напомним, что сам памятник появился возле школы в 1966 году, урны обновили несколько лет назад.