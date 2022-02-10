Свердловчанка пытается вернуть через суд 7,5 тысяч евро за отмененные из-за COVID-19 курсы

Облсуд вернул иск на рассмотрение обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Светлана П. в декабре 2019 года заключила на сайте договор с с Go Study group s.r.o., по которому ее дочь должна была отправить на годовое обучение языку в Прагу. За это женщина заплатила больше семи тысяч евро.

Однако из-за пандемии коронавируса свердловчанка решила отменить поездку. Она сообщила об этом в компанию, но возвращать деньги ей отказались. Тогда Светлана обратилась в Верх-Исетский районный суд .

Однако определением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от декабря 2021 года исковое заявление было возвращено, - говорится в сообщении Свердловского областного суда.

Суд первой инстанции отметил, что истец не предоставила доказательства, что сайт языковых курсов ориентирован на россиян. Граждан6ский кодекс нельзя применить к договорам, услуги по которым оказываются в другой стране. Женщина решила обжаловать это решение в облсуде.

Судебная Свердловского областного суда не согласилась с выводами с первой инстанции. Они решили, что сайт ориентирован на граждан России. Дело направили в Верх-Исетский районный суд.