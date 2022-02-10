Медь, золото и минеральные воды: где появилась связь 4G МТС

Базовые станции нового стандарта связи в 2021 году появились в Верхней Пышме, Ревде, Серове, Нижнем Тагиле, а также в центральных районах Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более полутора сотен базовых станций МТС появилось как в стремительно развивающихся новых кварталах городов, так и в малых населённых пунктах с населением от 50 человек, а также на территории промышленных предприятий. География строительства в 2021 году охватывает всю территорию Среднего Урала от Ивделя на севере до Каменска-Уральского на юге, от Красноуфимска на западе и до Тугулыма на востоке Свердловской области.

В число промышленных территорий, получивших покрытие связью 4G, попали: горнодобывающее предприятие Саумское в Ивдельском районе, занимающееся добычей золота, серебра, меди, цинка и руд других металлов; асбестообогатительная фабрика в г. Асбесте – крупнейшем в мире месторождении хризотила; центральная обогатительная фабрика в Берёзовском, производящая золотоносный концентрат. Две новые базовые станции были построены в Западном промышленном районе Полевского.

Среди малых населённых пунктов, куда в 2021 году пришла связь 4G, оказалось сразу несколько мест, известных своими питьевыми и лечебными водами. Это село Курьи в Сухоложском районе, посёлок Первомайский в Сысертском районе, посёлок Бажуково – центральная усадьба природного парка «Оленьи ручьи» и деревня Кодинка вблизи Каменска-Уральского, привлекающая туристов источником радоновой воды.

«Из более полутора сотен новых базовых станций, построенных МТС в Свердловской области в прошедшем году, лишь треть была возведена в двух крупнейших городах региона – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Каждая из новых станций имеет минимум два диапазона частот, предназначенных для голосовой связи и высокоскоростной передачи данных. Проводимая нами работа, призвана уже в ближайшие годы устранить цифровое неравенство между городом и деревней, создать предпосылки для развития внутреннего туризма и обеспечить возможность использования современных интернет-технологий для промышленных предприятий, работающих в отдалённых районах области», – рассказал о проделанной работе директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Помимо традиционного стандарта связи LTE FDD, часть базовых станций в крупных городах получила новейшее оборудование стандарта LTE-2600 TDD, использующее принцип временного разделения, передающего и принимающего сигналов. Такое оборудование обладает повышенной емкостью, что позволяет большему числу абонентов находится «онлайн на высоких скоростях». Базовые станции нового стандарта связи в 2021 году появились в Верхней Пышме, Ревде, Серове, Нижнем Тагиле, а также в центральных районах Екатеринбурга – на Октябрьской площади, Олимпийской набережной, Верх-Исетском бульваре, в Литературном квартале и др.