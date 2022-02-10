Уралец обратился к гадалке после убийства экс-супруги, чтобы узнать выжила ли она

Женщина от полученных травм скончалась Фото: СК по Свердловской области

В Сысерти 44-летний пьяный местный житель в начале мая 2021 года пришел к своей бывшей жене в арендуемую ею квартиру по улице Ленина. Между бывшими возлюбленными произошел конфликт. Мужчина схватился за нож, нанес женщине несколько ранений и сбежал. Когда он уходил, его бывшая супруга была еще жива. Чтобы узнать, выжила ли женщина, он решил обратиться к гадалке.

- С орудием преступления убийца вышел на улицу, где поспешил выбросить окровавленный нож в один из мусорных баков, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Придя домой к своей матери, подсудимый рассказал ей о случившемся и, поскольку не до конца был уверен в смерти потерпевшей, попросил свою родительницу позвонить гадалке и выяснить у нее, жива ли его бывшая жена. Мать связалась со знакомой ворожеей, а та, кинув карты, сказала, что потерпевшая жива.

Фото: СК по Свердловской области

Однако, как оказалось, гадалка ошиблась, и женщина от полученных травм скончалась. Ее тело было обнаружено хозяйкой квартиры, которая долго не могла дозвониться до нее, и решила прийти. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день.

- По делу проведены осмотры места происшествия и предметов, проанализированы записи камер наружного видеонаблюдения, получены и приобщены в качестве доказательств заключения судебно-медицинской, дактилоскопической, биологической, молекулярно-генетической и психолого-психиатрических экспертиз, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Суд приговорил уральца, обвиняемого в убийстве бывшей жены, к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.