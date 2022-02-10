Улицы Нижнего Тагила украсят больше 250 тысяч цветов

В теплицах Нижнего Тагила уже начали сеять цветочную рассаду для городских клумб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на улицах Нижнего Тагила высадят больше 250 тысяч цветов. Общая площадь клумб превысит шесть тысяч квадратных метров, сообщает мэрия.

- Яркие насаждения украсят Театральный и Гвардейский бульвары, Курган памяти, экопарк в микрорайоне «Муринские пруды», сквер «Рабочей молодежи», территории возле поликлиники по улице Новострой, УВД, районных администраций, в ТОС «Пограничный», на площади Танкостроителей и других участках, - говорится в сообщении.

В теплицах Нижнего Тагила уже начали сеять цветочную рассаду для городских клумб. Предстоит подготовить больше 140 тысяч корней однолетних растений. В 2022 году город украсят 22 вида растений.

При этом первая партия рассады уже взошла, а вторую часть посеют в конце февраля - начале марта. В мае и июне город украсят сальвии, агератумы, бегонии, бальзамины, алиссиумы, колеусы, цинерарий, бархатцы, маргаритки, львиный зев и настурции.