На Урале 44-летний мужчина погиб под колесами Mitsubishi

Пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков Фото: УГИБДД по Свердловской области

В районе 5 километра трассы «Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть» вечером, 9 февраля, под колесами Mitsubishi погиб 44-летний мужчина. По данным ГИБДД, он шел по проезжей части.

- Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 41-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, двигаясь со стороны Среднеуральска в направлении Верхней Пышмы, допустил наезд на мужчину-пешехода, 1977 года рождения, двигавшегося по проезжей части в попутном автомобилю направлении вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель Mitsubishi рассказал госавтоинспекторам, что ехал со стороны Среднеуральска в сторону Верхней Пышмы со скоростью около 60 км/ч, когда неожиданно почувствовал удар. Тогда он понял, что сбил человека, которого не увидел на дороге из-за темноты.

По данным ГИБДД, водитель иномарки 1980 года рождения, житель города Среднеуральск, имеет стаж вождения 22 года, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. .

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам при нахождении на трассах в темное время суток соблюдать правила дорожного движения, двигаться по обочине дороги навстречу транспорту и иметь на одежде световозвращающие элементы.

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