В зоопарке Екатеринбурга рассказали, чем кормят животных

В рационе обитателей полезные овощи и мясо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоопарке Екатеринбурга рассказали, чем кормят местных животных. Пресс-служба зоопарка на своей странице в Instagram рассказала, что их обитатели едят полезные овощи, мясо и рыбу.

- В рационе наших питомцев авокадо, креветки, кальмары, красная рыба и много других полезных вкуснятин. Мышки, например, - написали представители городского зоопарка.

Ранее мы писали, что новый зоопарк Екатеринбурга может быть построен в районе Новокольцовский, потому что от таких планов город отказываться не стал. Место под зоопарк по-прежнему зарезервировано. Сейчас для проекта ведется поиск заказчика.

Также мы рассказывали, как животные спасались от 30-градусной жары. Вот, например Даша отмахивалась, словно веером, веником. Слониха не знает проблем в такую погоду.