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Общество9 февраля 2022 19:12

В Тавде вспыхнул грузовик

Пожар потушили в течение трех минут
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На площади шести квадратных метров сгорел автомобиль.

На площади шести квадратных метров сгорел автомобиль.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде на улице Школьная вспыхнул грузовик МАЗ. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 9 февраля в 19:49.

- На площади 6 квадратных метров сгорел автомобиль "МАЗ", - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две единицы техники и девять человек личного состава. Пламя огнеборцами было потушено в течение трех минут. Информация о пострадавших не поступала, причина возгорания неизвестна.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на проспекте Ленина вспыхнули машины Ford Fiesta и Lada Granta. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 26 января в 16:10. На место оперативно приехали две единицы техники и девять человек личного состава. Огнеборцы потушили пламя за две минуты.