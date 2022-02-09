В Екатеринбурге полицейские задержали пару, обокравшую магазин техники и электроники

Известно, что ранее пара проблем с законом не имела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить пару, которая в начале этого года обокрала магазин техники и электроники. В полиции рассказала, что в январе в торговый павильон на улице Малышева зашли мужчина и женщина. Когда они заметили, что персонал в зале не смотрит на них, они забрали с прилавка портативные колонки и убежали.

- Сумма ущерба составила 47.5 тысяч рублей. Подозреваемых доставили в дежурную часть, где полицейские установили их личности. Ими оказались 35-летний екатеринбуржец, водитель такси, и его предполагаемая подельница, нигде не работающая женщина 40 лет, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что ранее пара проблем с законом не имела. Они во всем признались и рассказали, что решение украсть технику пришло к ним спонтанно. При этом они достаточно быстро продали свою добычу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда их отпустили под подписку о невыезде.