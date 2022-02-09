В Екатеринбурге задержан мужчина, который воровал из магазинов косметику и убегал

Злоумышленник оказался безработным. Фото: УМВД по Екатеринбургу

32-летней екатеринбуржец с конца января по февраль 2022 года воровал из магазинов косметики и парфюмерии брендовые товары и убегал. Как сообщает городское УМВД, мужчина действовал всегда по одной схеме и находился в черной медицинской маске.

- 8 февраля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 совместно с участковыми уполномоченными задержали подозреваемого в серии хищений товара из парфюмерного магазина на улице Академика Сахарова, - рассказали в УМВД.

В отделе полиции сотрудники установили, что злоумышленник оказался безработным и ранее судимым за кражу. Он рассказал, что крал косметику и парфюмерию за вознаграждение, а полученными деньгами распоряжался на свое усмотрение. Всего было похищено товаров на 15 тысяч рублей.

На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье «Грабеж». Введется расследование.