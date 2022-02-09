Футбольный клуб «Урал» в контрольном матче проиграл армянскому «Арарату»

Соперник первым открыл счет еще на четвертой минуте встречи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» провел очередной контрольный матч в рамках подготовки ко второй половине чемпионата российской премьер-лиги. «Шмели» сыграли против армянского «Арарата» и уступили со счетом 1:2. Единственный гол в составе екатеринбургской команды на 74 минуте забил Эрик Бикфалви.

Соперник же первым открыл счет еще на четвертой минуте встречи, отличиться удалось Артему Аванесяну, а еще через шесть минут Вильфрид Эза увеличил преимущество.

Напомним, днем ранее «Урал» провел контрольный матч против московского «Спартака». По итогам встречи «шмели» уступили со счетом 3:1. В составе нашей команды единственный мяч на 29 минуте забил полузащитник Алексей Евсеев. Кстати, недавно в нашу команду вернулся экс-игрок сборной России Олег Шатов.