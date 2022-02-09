Увеличилось число семей с тремя и более детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области рождаемость достигла минимума за последние 20 лет. Замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова рассказала на пресс-конференции, что снижается число отказных и найденных детей.

По словам Натальи Храмовой в 2021 году было найдено трое, а отказалось от 41 ребенка. Она также отметила, что растет количество семей с тремя и более детьми. Этот показать в прошлом году достиг 29% процентов. Этот феномен способствует маткапиталу и другим мерам господдержки.

Ранее мы писали, что управление ЗАГС Свердловской области опубликовало данные о самых необычных именах, которые давали новорожденным в регионе в 2021 году. В центральных роддомах Екатеринбурга популярностью пользовались – Лаура, Элисан, Медея, Туана, Аливия, Штерна.