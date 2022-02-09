В Екатеринбурге поймали серийных автоугонщиков

Один из злоумышленников ранее был судим за хранение наркотиков, подделку документов и грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге росгвардейцы совместно с полицией задержали двух жителей поселка Кедровка 43 и 54 лет, которые подозревают в серии автоугонов. Злоумышленников поймали во время очередного эпизода. Известно, что они украли иномарку Mitsubishi у 72-летнего пенсионера в уральской столице, машина пропала с улицы Шефской.

- Похитители с помощью специальных электронных устройств считали код автомобильной сигнализации и вскрыли транспортное средство. Сломав замок зажигания, злоумышленники запустили двигатель и перегнали машину в пригородный поселок Кедровку. Транспорт спрятали на территории частного дома, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Таким же путем они угнали Hyundai Solaris стоимостью 450 тысяч рублей у жительницы Уралмаша, чуть позже машину продали на запчасти. Один из злоумышленников ранее был судим за хранение наркотиков, подделку документов и грабеж. Второй привлекался к ответственности за кражу.