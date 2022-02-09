На Урале 34-летнего мужчину осудят за убийство 14-летней давности

Примечательно, что через некоторое время злоумышленника взяли за кражу, однако он скрыл свою причастность к убийству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале будут судить 34-летнего жителя Асбеста, который убил своего знакомого еще весной 2008 года. В свердловской прокуратуре рассказали, что в ночь на 25 апреля молодой человек встретил на Сиреневом Бульваре Екатеринбурга незнакомца, с которым у него произошел конфликт.

- Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник вооружился колюще-режущим предметом и причинил своему оппоненту три ранения в область груди. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что преступника удалось найти при получении результатов молекулярно-генетической экспертиз. Мужчина под тяжестью неопровержимых улик дал признательные показания.

Примечательно, что через некоторое время злоумышленника взяли за кражу, однако он скрыл свою причастность к убийству. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за плечами рецидивиста на сегодняшний день уже пять судимостей – все за такие имущественные преступления.