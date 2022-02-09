В Екатеринбурге выбрали четыре парка, которые хотят защитить от застройки

Во всех этих парках находятся несколько видов растений, животных и птиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге предложили включить четыре парка в перечень особо охраняемых природных территорий. Речь идет о парке Хвойный», сквере на Вознесенской горке, парке имени Владислава Агафонова и сквере на улице Карла Либкнехта. Такой проект поступил в Гордуму.

- Сейчас проект по признанию этих объектов ООПТ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого вопрос будет вынесен сначала на рассмотрение комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, а затем – на заседание Екатеринбургской городской Думы, - говорится в сообщении Гордумы.

Парк «Хвойный» занимает 66,5 тысяч квадратных метров. В нем находятся 80 видов дикорастущих растений, 29 видов птиц и 10 видов млекопитающих. Сквера на Вознесенской горке в свою очередь охватывает 9,9 тысяч квадратных метров. В нем растут 15 видов деревьев, 5 видов кустарников и 24 вида дикорастущих трав.

Площадь парка имени Владислава Агафонова – 12 тысяч квадратных метров. В нем находятся сосны возрастом от 80 до 120 лет. Сквер по улице Карла Либкнехта достигает 4,6 тысяч квадратных метров. В нем растут 11 видов деревьев и 22 вида дикорастущих трав. При этом растения в нем имеют декоративную ценность.