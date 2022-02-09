Студенты «разгрузили» звонки на «горячей линии» больницы

Система здравоохранения во время пятой волны снова перегружена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время пандемии волонтеры приехали в Слободо-Туринскую районную больницу Свердловской области, чтобы помочь кол-центру. Таким образом, студенты 3-го курса областного медицинского колледжа, «разгрузили» входящие звонки.

Ежедневно в поликлиники колл-центра поступает свыше 150 звонков. Зачастую, не все их вовремя получалось обрабатывать, но с помощью волонтеров, количество ответов увеличилось в два раза.

- Ежедневный контроль работы кол-центра показывает, что увеличение количества операторов значительно улучшило показатели дозвона и ожидания ответа, - рассказывает главный врач Светлана Храмцова.

Во время пандемии можно дозвониться в больницу с 8:00 до 24:00 без выходных дней, что позволяет дать рекомендации всем больным ОРВИ без посещения поликлиники.