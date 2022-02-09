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Общество9 февраля 2022 13:23

В Верхней Пышме местные жители полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего в сугроб

На странного мужчину обратили внимание местные жители
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол

Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Верхней Пышме инспекторы ДПС задержали пьяного водителя после получения сигнала местных жителей. Полицейским рассказали, что иномарка Renault Symbol съехала в сугроб. Очевидцы остановились, чтобы помочь вытянуть машину, и заметили, что от владельца авто пахнет алкоголем, а его речь была невнятной.

- В ходе установления личности водителя автоинспекторы также заметили характерные признаки опьянения у 58-летнего мужчины и предложили пройти освидетельствование. Результат освидетельствования показал наличие 0.833 мг/л алкоголя, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», машину увезли на штрафстоянку. Сам мужчина рассказал, что распивал водку дома, после чего поехал в сад.