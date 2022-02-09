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Общество9 февраля 2022 13:09

В УрФУ объяснили, как студенты начнут весенний семестр в гибридном формате

Дистанционно разрешат учиться не всем
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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В гибридном формате будет задействовано больше 100 аудиторий

В гибридном формате будет задействовано больше 100 аудиторий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете объяснили, как студенты будут начинать весенний семестр в гибридном формате. Учиться придется очно, но не всем.

- Университет продолжит эксперимент по внедрению гибридного формата обучения, когда преподаватель проводит занятие в аудитории с одновременной трансляцией на платформе Teams, - пишет вуз в своем telegram-канал.

При этом дистанционно смогут посещать занятия только те, кто не может прийти в университет из-за болезни, семейных обстоятельств или другим уважительным причинам.

В гибридном формате будет задействовано больше 100 аудиторий. Они будут отображаться в расписании с тегом «Гибридный формат». Сам семестр стартует 14 февраля.

Ранее в УрФУ сообщали, что в весеннем семестре физкультура будет проводиться в офлайн формате, преимущественно на улице. Государственные экзамены и защиты дипломов также будут проходить очно. Сохранится масочный режим и социальная дистанция.