В УрФУ объяснили, как студенты начнут весенний семестр в гибридном формате

В гибридном формате будет задействовано больше 100 аудиторий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете объяснили, как студенты будут начинать весенний семестр в гибридном формате. Учиться придется очно, но не всем.

- Университет продолжит эксперимент по внедрению гибридного формата обучения, когда преподаватель проводит занятие в аудитории с одновременной трансляцией на платформе Teams, - пишет вуз в своем telegram-канал.

При этом дистанционно смогут посещать занятия только те, кто не может прийти в университет из-за болезни, семейных обстоятельств или другим уважительным причинам.

В гибридном формате будет задействовано больше 100 аудиторий. Они будут отображаться в расписании с тегом «Гибридный формат». Сам семестр стартует 14 февраля.

Ранее в УрФУ сообщали, что в весеннем семестре физкультура будет проводиться в офлайн формате, преимущественно на улице. Государственные экзамены и защиты дипломов также будут проходить очно. Сохранится масочный режим и социальная дистанция.