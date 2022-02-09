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Общество9 февраля 2022 12:18

Под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с участием трех иномарок и пассажирского автобуса

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Нижним Тагилом произошла массовая авария с участием двух внедорожников, легковушки и пассажирского автобуса. Первое ДТП произошло около 11 утра, 43-летний водитель светло-серый Toyota Land Cruiser Pradoстолкнулся с аналогичной иномаркой темного-серого цвета, после этого японский джип отбросило на Volkswagen Passat.

- Через некоторое время, когда водители осуществляли оформление ДТП, рейсовый автобус ПАЗ допустил наезд на стоящий посередине дороги автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с включенной аварийной сигнализацией, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В момент аварии в автобусе сидели 10 пассажиров. К счастью, ни в первом, ни во втором ДТП обошлось без пострадавших. Движение на участке частично ограничили. Сейчас автоинспекторам предстоит выяснить точные причины случившегося.