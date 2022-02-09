В Качканаре осудят мужчину, спилившего деревья на миллион рублей

Также у мужчины были подельники, в отношении них также расследуются уголовные дела Фото: Иван МАКЕЕВ

В Качканаре будут судить 38-летнего жителя Нижней Туры, которого обвиняют в нелегальной вырубке леса, мужчине предстоит ответить по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Как оказалось, черный лесоруб действовал с 21 по 23 марта прошлого года.

- Действуя умышленно, из корыстных побуждений, при помощи бензопил он произвел незаконную рубку деревьев породы сосна и ель общим объемом 73 кубических метра. Своими действиями обвиняемый причинил лесному фонду ущерб на сумму более миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также у мужчины были подельники, в отношении них также расследуются уголовные дела, а вот сам лесоруб согласился на сотрудничество со следствием. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд Качканара.