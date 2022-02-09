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Общество9 февраля 2022 11:19

Губернатор Свердловской области рассказал, как решить вопрос с острой нехваткой врачей

По словам главы региона, Единственным выходом является появление нового поколения медиков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пандемия нанесла существенный урон отечественной медицине

Пандемия нанесла существенный урон отечественной медицине

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Свердловской области рассказал, как решить вопрос с острой нехваткой врачей в регионе. По словам Евгения Куйвашева, ситуация сейчас действительно непростая, пандемия нанесла существенный урон отечественной медицине. Единственным выходом является появление нового поколения медиков.

- Медуниверситет направил 200 студентов работать в наших кол-центрах на линии 122. В основном это второкурсники, потому что ребята со старших курсов уже работают в больницах. Эти 19-летние дети каждый день принимают по 12 тысяч звонков, отвечают на ваши вопросы о коронавирусе, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона рассказал, что студенты трудятся круглосуточно в три смены. При этом в 2021 году на целевое обучение поступили сразу 578 человек, которые после получения диплома вернутся в родные города. Кроме того, в области активно развиваются программы помощи молодым врачам.