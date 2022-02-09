На Урале в подарочных наборах с орехами нашли насекомых

Агрономы провели энтомологическую экспертизу и нашли в орехах южную амбарную огневку. Фото: сайт Россельхознадзора по Свердловской области

В Свердловской области в подарочных наборах с ассорти орехов нашли пищевую моль. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

- Заказчик обратился в отдел карантина растений с просьбой определить, что за незваный гость поселился в орехах, - говорится в сообщении.

Агрономы референтного центра провели энтомологическую экспертизу и нашли в орехах южную амбарную огневку. Это насекомое также называют пищевой молью. Вредитель может развиваться в хранилищах, на мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах, пивных заводах, кондитерских фабриках и в жилых помещениях.

Именно это насекомое наносит основной вред хозяйственной деятельности. Южная амбарная огневка может вызывать у человека аллергию, ринит, дерматит, конъюнктивит и бронхолегочные заболевания. Реакция возникает при соприкосновении с этими насекомыми и при вдыхании их фрагментов.