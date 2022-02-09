В Верхней Пышме пройдет чемпионат России по самбо

На чемпионате России от нашего региона на ковер выйдет более 80 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чемпионат России по самбо пройдет в 2022 году в Верхней Пышме. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Подготовка к «домашнему» чемпионату уже идет полным ходом. Наши ведущие спортсмены сейчас тренируются на базе под Сысертью, - отметили в Клубе самбо УГМК.

Соревнования пройдут с 24 февраля по 1 марта во Дворце спорта УГМК. На ковер выйдут больше 80 человек. Это рекордное количество за всю историю уральского самбо. Победители смогут выступить в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан).

Ранее спортсмен из Верхней Пышмы Уали Куржев в четвертый раз стал чемпионом мира по самбо в весовой категории до 79 килограмм. Турнир проходил в Ташкенте. Куржев был единственным представителем Свердловской области.