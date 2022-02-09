В Свердловской области создадут интерактивную карту креативных кластеров

Часть креативных кластеров разместилась на промышленных площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

К весне 2022 года по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе создадут интерактивную карту креативных кластеров на площадках промышленных территорий и объектов недвижимости, которые не участвуют в хозяйственном обороте.

По итогу будет создан список площадок для формирования сети кластеров и интерактивная карта. На это уйдет два месяца. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

При помощи интерактивной карты заинтересованные предприниматели могут выбрать площадку, наиболее подходящую для реализации своих идей. Порядок передачи недвижимости утвердят летом 2022 года.