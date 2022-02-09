Всего заложат десять камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга установят монумент в память о жертвах Холокоста. В четверг, 10 февраля, пройдет церемония его закладки на площадке перед Синагогой на Куйбышева, 38а.

- Всего на площадке перед Синагогой заложат десять камней, специально привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки. Затем эти камни станут частью монумента, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Камни в основание будущего монумента заложат губернатор Свердловской области, почетный гражданин Свердловской области, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази.