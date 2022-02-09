В Свердловской области завершено расследование ДТП с автобусом в Лесном, в котором погибли 8 человек

Авария произошла 10 июня 2021 года. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области скоро будут судить трех сотрудников автопредприятия из закрытого города Лесного, которые обвиняются в гибели 8 человек 10 июня 2021 года. В тот день неисправный автобус «ПАЗ» пробил ворота предприятия «Электрохимприбор» и сбил группу людей. В случившемся обвиняют водителя, нарушившего ПДД, механика, выпустившего в рейс неисправную машину, и директора автопредприятия.

- В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как в салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров, - сообщает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни.

Сегодня в Следственном комитете России объявили о завершении расследования. Обвиняемым грозит лишение свободы на сроки от 2 до 7 лет.

- По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.