На свердловской трассе в лобовом ДТП пострадали два человека

Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» (Online)

На 41 километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск утром, 9 февраля, произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб втолкнулись ВАЗ и Mitsubishi.

- Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Режа не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали оба водителя. Мужчину из Артемовского 1975 года рождения, находившегося за рулем ВАЗа, доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног. Водителя Mitsubishi – жителя Алапаевского района 1967 года рождения госпитализировали с ушибами мягких тканей брюшной полости и тазобедренного сустава.

Фото с места аварии опубликовали очевидцы в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» (Online). По их словам, одного из пострадавших доставали из машины спасатели при помощи гидравлического аварийно-спacaтельного инстpyмента.

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