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Экономика9 февраля 2022 9:35

В Екатеринбурге забраковали больше 2 тонн рыбы

Роспотребнадзор за год проверил почти 10 тонн рыбной продукции
Константин ПУЛОВ
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Не вся рыба прошла проверку на качество

Не вся рыба прошла проверку на качество

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году проверил 9,4 тонны рыбной продукции, из которой четверть специалисты забраковали. Это 2,4 тонны рыбы.

- После проверки в лаборатории оказалось, что 9,4 % вовсе нельзя употреблять в пищу. А почти 5% производителей перемораживают рыбу. В ней содержится больше 5 % ледяной глазури от нормы, — сообщили в пресс-службе Роспотребназора Свердловской области.

Специалисты рекомендуют перед покупкой рыбы обращать внимание на её запах и внешний вид. И конечно, изучите информацию на маркировке продукта, который вы планируете купить.