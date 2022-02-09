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Общество9 февраля 2022 9:27

В ТЦ «Пассаж» тиктокер устроил опасную прогулку на высоте

Он прошелся по балке, по обеим сторонам которой находится пропасть
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На кадрах видно, что молодой человек находится на последнем этаже торгового центра.

На кадрах видно, что молодой человек находится на последнем этаже торгового центра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге молодой человек устроил опасную прогулку на высоте в ТЦ «Пассаж». Видеозапись своего «геройства» он опубликовал у себя в TikTok.

На кадрах видно, что молодой человек находится на последнем этаже торгового центра. Он перелазит через ограждение и встает на широкую балку, которая соединяет сторону, где он находился, с противоположной. При этом по обеим сторонам балки находится пропасть.

При падении молодой человек мог бы упасть на первый этаж. На ролике он идет по балке, останавливается, оборачивается на камеру и идет дальше.

В компании, которой принадлежит ТЦ «Пассаж» ре стали комментировать ситуацию.

Ранее, в декабре 2021 года, когда в Свердловской области действовала система QR-кодов, тиктокер попытался без паспорта проникнуть в ТЦ «Гринвич». Молодой человек начал бегать, толкать охранников, кружить одного из них на руках и пытаться попасть в ТЦ силой.