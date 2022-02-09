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Здоровье9 февраля 2022 8:56

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 5 904 человек

С каждым днем количество выявленных случаев заражения растет
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 9 февраля 2022 года коронавирусом заболели 5 904 человека, из которых 773 случая приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые заболевшие COVID-19 зафиксированы в Реже, Североуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Дегтярске, Новой Ляле, Реже, Кировграде, Камышлове, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 263 007 человек, из которых 198 654 – выздоровели. За сутки из больниц выписали 841 человека.

Сейчас состояние 472 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 241 из них размещены в палатах реанимации, 162 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки еще 12 человек заболевших коронавирусом скончались. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 096 человек.