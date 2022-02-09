Алгоритм действий жителей региона в условиях временного ограничения посещений отделений судебных приставов указан на сайте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за коронавируса в Свердловской области ограничили посещение отделений судебных приставов.

- С 8 февраля 2022 года в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе временно ограничено посещение граждан в структурных отделениях и отделах ГУФССП России по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Алгоритм действий жителей региона в условиях временного ограничения посещений отделений судебных приставов указан на сайте r66.fssp.gov.ru. Получить информацию о ходе исполнительного производства возможно и в удаленном режиме, не посещая судебного пристава через электронные сервисы ФССП России.

По безотлагательным вопросам жители региона могут обращаться по телефону дежурной части ГУФССП: 362 28 68. Получить справочную информацию можно у специалистов группы телефонного обслуживания по номеру: 362 28 08.

Напомним, также из-за активного распространения нового штамма коронавируса «омикрон» ограничили работу суды Екатеринбурга и Свердловской области, в частности речь идет о приеме граждан и их доступе на судебные заседания.