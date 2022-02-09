В Свердловской области наблюдается острая нехватка медиков

Средняя зарплата медиков в Свердловской области - 46 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области наблюдается острая нехватка работников в медицинской сфере. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме. Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны, - говорится в сообщении.

На Урале на одну медицинскую вакансию здесь приходится 0,9 резюме. При этом региона входит в топ-15 по уровню зарплат. Средняя зарплата медиков в Свердловской области - 46 тысяч рублей.

Самая высокая зарплата медиков в России зафиксирована в Магаданской области - 74 рублей. В Москве цифры доходят до 71 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты получают медики в Алтайском крае и Самарской области – в среднем 39 тысяч рублей.