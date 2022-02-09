На Урале будут судить 39-летнего мужчину, ударившего полицейского в голову

Житель Кушвы начал махать кулаками, когда полицейский собирался ознакомить его с протоколом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить 39-летнего жителя Кушвы, ударившего полицейского в голову. Инцидент произошел 27 ноября 2021 года в МО МВД России «Кушвинский», куда пьяного мужчину доставили для установления личности и привлечения к административной ответственности.

- Прокуратура Кушвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Конфликт в отделении полиции произошел, когда полицейский подошел к обвиняемому, чтобы ознакомить его с протоколом о направлении на медосвидетельствование на состояние опьянения.

Обвиняемый вину не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.