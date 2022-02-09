Обновление лесопарка в Малом Истоке закончат в этом году

парка проходит без вырубки деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге реконструкцию лесопарка в Малом Истоке закончат в 2022 году. Работы там начали еще в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- В этом году планируется заменить входную группу, восстановить ограждение, установить скамейки, урны. Чтобы здесь было приятно и безопасно находиться в любое время года, - рассказал министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.

Территория парка составляет 10,8 гектара. На реконструкцию из областного бюджета направят 11,5 миллионов рублей. Министр отметил, что в 2021 году тут отремонтировали центральную аллею, восстановили дорожки и тропинки в парке и сделали площадку для отдыха.

Перед подрядчиками стоит задача максимально сохранить природные особенности территории. Также им нужно придать современный облик лесопарку и сделать среду безопасной. Обновление парка проходит без вырубки деревьев. Работы в 2022 году начнутся в теплый период.

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8 912 050 91 07