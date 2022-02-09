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Происшествия9 февраля 2022 5:47

В Артемовском завели уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

Ущерб составил больше 150 тысяч рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском завели уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Культура». Ущерб оценивается более чем в 150 тысяч рублей, сообщает прокуратура по Свердловской области.

В 2021 году в здании Артемовской детской школы искусств проходил капремонт. Здание находится на улице Мира. Контракт на работы был заключен с ООО «Керам Строй Плюс». Сам ремонт осуществлялся за счет средств нацпроекта «Культура».

- Работы по контракту приняты и оплачены образовательной организацией. При этом в ходе проведения работ организацией использовались более дешевые и меньшие по размеру пластиковые окна, чем предусмотрено контрактом, - говорится в сообщении прокуратуры.

Однако подрядчик скрыл эту информацию и предоставил ложные документы в учреждение дополнительного образования. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.