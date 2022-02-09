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Общество9 февраля 2022 4:07

На Свердловскую область надвигаются снегопады

Температура воздуха в ближайшие дни существенно не изменится
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В начале следующей недели в регион придет похолодание

В начале следующей недели в регион придет похолодание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область, по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, надвигаются снегопады. Осадки ожидаются в ближайшие дни. При этом температура воздуха существенно не изменится.

- Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11-12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Температура воздуха 12-13 февраля ночью -11,-16 градусов, днем -5,-10 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Осадки прекратятся в первые дни следующей недели. При этом в Уральском гидрометцентре предупредили, что в это же время в регионе кратковременно похолодает на 3-4 градуса.