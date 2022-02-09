В Екатеринбурге «Ладу» отбросило на толпу людей после столкновения с «Рено»

От удара «Лада» вылетела на тротуар Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером, 8 февраля, возле Сулимова, 42 «Ладу» отбросило на толпу людей поле столкновения с «Рено». В аварии пострадал подросток. 15-летнего мальчика с черепно-мозговой травмой и ушибами обоих предплечий доставили в ДГКБ №9.

- В 21:45 водитель автомашины «Лада GAB 320», двигаясь по ул. Сулимова со стороны ул. Советская в сторону ул. Учителей, при пересечении перекрестка ул. Сулимова-Менделеева на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной «Рено SR», которая совершала левый поворот на ул. Менделеева. В результате столкновения автомашину «Лада Gab» отбросило на тротуар с последующим наездом на пешехода, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

За рулем «Лады» находился 23-летний мужчина со стажем управления семь месяцев. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ он привлекался четыре раза. Сотрудникам полиции он объяснил, что выехал на перекресток на желтый мигающий сигнал светофора. В этот момент он увидел встречный автомобиль, водитель которого поворачивал налево, и нажал на тормоз, но ДТП избежать не удалось.